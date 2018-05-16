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16 Mayıs 2018 14:37

Mehmetçiğe bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Diyarbakır’da birçok kurum ve kuruluşlar ile okullar ve camilerde madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık çalışmaları yapan Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, bu kez de kışlada Mehmetçiğe bağımlılığı anlattı.

Mehmetçiğe bağımlılıkla mücadele anlatıldı

16 Mayıs 2018 14:37


Yeşil Yıldız Bağımlılıkla Mücadele Derneği ve Diyarbakır İl Müftülüğü Bağımlılıklarla Mücadele Koordinatörlüğü, Pirinçlik Kışlasında erbaş ve erlere ‘Bağımlılıklarla Mücadele Farkındalık’ çalışması çerçevesinde madde bağımlılığı ile mücadele konusunu dile getirildi.


Dernek Başkanı Yahya Öger, Mehmetçiğe yaptığı sunumda, madde kullanımının fiziksel ve ruhsal etkilerini, madde kullanımının hiç bir haklı gerekçesinin olmadığını, tütün, alkol ve uyuşturucu kullanmanın kolaycılığa kaçmak olduğunu anlattı. Askerlik sonrası hayatın göstereceği olumsuz yüzüne karşılık direnç göstermenin önemine değinen Öger, “Var olan problemler ile baş etme yolu eğitim ve öz güvenden geçiyor. Zengin olma hırsından ziyade içinde bulunduğu topluma faydalı bireyler olmayı, mutlu olmanın yollarını sağlıklı alışkanlıklarda aramamız gerekir. Madde kullanmak sadece kullanıcıya değil aynı zamanda beraber yaşamadığımız sevdiklerimize hatta gelecekte doğan çocuklarımıza bile zarar verebiliriz. İlgi ve alakalarından dolayı Mehmetçiklerimize, bizleri askerimiz ile buluşturan komuta kademsine teşekkür ederiz” dedi.




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