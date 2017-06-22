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22 Haziran 2017 10:34

MEKSA’dan ASP’ye plaket

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii Destekleme Vakfı (MEKSA) Diyarbakır Şube Başkanı Sertaç Işık, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar’a kurumun yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı plaket takdim etti.

MEKSA’dan ASP’ye plaket

22 Haziran 2017 10:34


MEKSA Diyarbakır Şube Başkanı Sertaç Işık ve Domlar ve Romanlar Derneği Başkanı Mehmet Demir, Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Halit Açar’ı makamında ziyaret etti. MEKSA Şube Başkanı Işık, İl Müdürlüğünün mesleki eğitimlere ve mesleki kurslara vermiş olduğu desteklerden dolayı İl Müdürü Açar’a plaket takdim etti. İl Müdürü Açar ise, MEKSA Vakfı’nın gençlere açmış olduğu meslek kurslarından dolayı oldukça memnun olduğunu ifade ederek, kurum olarak ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. MEKSA Vakfı Başkanı Sertaç Işık ise, kendilerine her zaman destek veren Açar’a teşekkür etti.




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