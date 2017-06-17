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17 Haziran 2017 16:01

Memorial geleneksel resim yarışmasında birinci Diyarbakır’dan

Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı.

Memorial geleneksel resim yarışmasında birinci Diyarbakır’dan

17 Haziran 2017 16:01

Çocukların sporun önemini kavrama ve kişisel yeteneklerini açığa çıkarmak için düzenlenen yarışmada, minikler bu yıl "Spor Yapmayı Seviyorum" konulu resimleri ile yarıştı.


Anaokulu ve ilköğretim kategorisindeki öğrenciler, Türkiye’nin dört bir yanından gönderdikleri 200 binden fazla doğa konulu resim ile yeteneklerini sergiledi. Yarışmada Diyarbakırlı öğrenciler büyük bir başarıya imza atarak okul öncesi kategorisinde 3 büyük derece elde etti.



Diyarbakır’dan 3 büyük başarı


Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarışması’nda minikler bu yıl "Spor Yapmayı Seviyorum" konulu resimleri ile yarıştı. Anaokul ve ilkokul kategorilerinde düzenlenen yarışmada, Türkiye’nin 81 ilinden toplanan 200 binden fazla resim arasından; okul öncesi kategoride Şehit Teğmen Ayfer Gök Anaokulu öğrencisi Ahsen Macit birinciliği ve aynı okul öğrencileri Zeynep Ünal ile Hazel Yaramış mansiyon ödülü kazandı.



Birincinin ödülü vestel cartoon tv


Memorial Dicle Hastanesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreni ile kazananlar hediyelerine kavuştu. Törene; yarışmada 1’nci olan Ahsen Macit ve ailesi, mansiyon Ödülü alan Zeynep Ünal ve ailesi, Hazel Yaramış ve ailesi, öğretmenleri, Memorial Dicle Hastanesi Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaş, Hastane Direktör Yardımcısı, Dr. İbrahim Bingöl, Memorial Diyarbakır Hastanesi Direktör Yardımcısı Dr. Servet Külahçıoğlu ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Emek Ilgın katıldı. Ahsen Macit ödülü olan Vestel Cartoon TV’yi Dicle Hastanesi Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaş’ın elinden alırken, Zeynep Ünal ile Hazel Yaramış’ın mansiyon ödülünü Dicle Hastanesi Hastane Direktör Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Bingöl ve Diyarbakır Hastanesi Direktör Yardımcısı Dr. Servet Külahçıoğlu tarafından verildi.



Memorial’dan sosyal sorumluluk projelerine destek


Törende konuşan Memorial Dicle Hastanesi Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaş, “Memorial Sağlık Grubu sanata verdiği desteği, çocukların doktor ve hastane korkularını yenmelerine yardımcı olmak için düzenlediği geleneksel çocuk resim yarışması ile devam ettirmektedir. Bu anlamlı yarışmaya, Diyarbakır’dan büyük bir emek vererek katılan ve önemli başarılar elde eden çocuklarımızı kutluyor, uzun hayat yolculuklarında başarı ve sağlık diliyorum” dedi.




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