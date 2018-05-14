Memorial geleneksel resim yarışmasında Diyarbakır’dan büyük başarı

Memorial Geleneksel Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı. Çocukların sporun önemini kavrama ve kişisel yeteneklerini açığa çıkarmak için düzenlenen yarışmada, minikler bu yıl “Spor Yapıyorum, Sağlıklı Yaşıyorum” konulu resimleri ile yarıştı. Anaokulu ve ilköğretim kategorisindeki öğrenciler, Türkiye’nin dört bir yanından gönderdikleri 30 binden fazla sağlıklı yaşam konulu resim ile yeteneklerini sergiledi. Yarışmada, Diyarbakırlı minik öğrenciler büyük bir başarıya imza attı. Diyarbakırlı 8 öğrenci, yarışmadan derece almayı başardı.

Bir otelde düzenlenen ödül törenine Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Sait Avar, Memorial Dicle ve Diyarbakır Hastaneleri Direktörü Dr. Abdurrahman Aktaş, Memorial Dicle Hastanesi Direktör Yardımcısı Dr. İbrahim Bingöl, Memorial Diyarbakır Hastanesi Direktör Yardımcısı Dr. Zana Oral

öğrenciler, öğretmenler ve velileri katıldı. Ödül töreninde bir konuşma yapan Avar, Memorial hastanelerinin düzenlediği bu etkinliğin, çocukların gelişimi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra konuşan Memorial Dicle Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Aktaş, "Türkiye’nin sağlıktaki büyüyen değeri Memorial Sağlık Grubu sosyal sorumluluk projelerine de desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Memorial Geleneksel Resim Yarışması’nda Diyarbakır’dan dereceye giren çocuklarımızın olması bizleri daha da sevindirmiştir. Yarışmaya büyük emek vererek katılan tüm çocuklarımıza uzun hayat yolculuklarında başarı ve sağlık diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.