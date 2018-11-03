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Memorial hastanelerinden kalp sağlığı semineri

Memorial Dicle ve Diyarbakır hastanelerinde görevli doktorlar, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kalp sağlığı konulu seminer gerçekleştirdi.

Memorial Dicle ve Diyarbakır hastanelerinde görevli doktorlar, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kalp sağlığı konulu seminer gerçekleştirdi.


Eyüp Cenap Gürpınar Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Memorial Dicle Hastanesi Kalp Merkezi'nden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ ve Memorial Diyarbakır Hastanesi'nde görevli diyetisyen Özlem Tay konuşmacı olarak katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seminerde kalp hastalıklarının insan sağlığı üzerindeki önemi ve bu hastalıklardan korunma yöntemleri ile kalp hastalarının nasıl beslenmesi gerektiği anlatıldı.


Programın sonunda Doç. Dr. Akdağ ile Tay, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

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