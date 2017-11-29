Menisküs yırtığı basit bir hareketle oluşabilir

Hasan Güneş, çok fazla güç sarf edilen spor müsabakaları sonrası karşılaşılan menisküs yırtıklarının basit bir hareketle de ortaya çıkabildiğine dikkat çekerek, MR‘ın en iyi tanı yöntemi olduğunu belirtti.

Diyarbakır Özel Genesis Hastanesi Hasan Güneş, yaşla birlikte sık karşılaşılan sorunlardan biri olan menisküs yırtığına ilişkin uyarılarda bulundu. Menisküs yırtıklarının genellikle çok güç sarf edilen spor müsabakalarında zorlanma nedeniyle ortaya çıktığını kaydeden Güneş, bunun yanı sıra yaşla birlikte basit hareketler sonucunda da menisküs yırtıklarının oluşabileceğine dikkat çekti. Güneş, dizde ağrı, şişlik ve harekette zorlanma şeklinde belirtileri olan menisküs yırtığının en tanı yönetiminin ise Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) olduğunu ifade etti.

“Yükün eşit dağılmasını sağlıyor”

Diz ekleminin insan vücudunun en büyük aynı zamanda en karmaşık eklemi olduğuna belirten Güneş, “Menisküsler diz ekleminde bulunan kıkırdağımsı yapılardır. İç ve dış menisküs olmak üzere iki adet menisküs bulunmaktadır. Diz eklemi uyluk kemiği alt ucu ile baldır kemiği üst ucu arasında yer almaktadır. Menisküsler eklemde her iki kemik kıkırdakları arasında yer alır ve ligamanlarla alt taraftaki baldır (tibial) eklem yüzeyine ve kapsüle tutunurlar, menisküsler yarım ay şeklinde yapılardır. Dizlerin birbirine yakın kısımda yer alana iç (medial) veya dış kesimde yer alan ise dış (lateral) menisküs diye adlandırılır. Menisküsler yapısı itibarı ile diz ekleminde yükün eşit dağılmasını ve aynı zamanda şok absorbe edici özelliği sayesinde eklemde kireçlenme (artroz) ve kıkırdağın aşınmasına karşı koruyucudur” dedi.

“Basit bir hareketle olabilmektedir”

Karşılaşılan menisküs sorunlarını anlatan Güneş, şunları söyledi: Travmatik ve dejeneratif menisküs yaralanmaları, menisküs kistleri. Menisküs yaralanmaları akut travma yâda yaşlanma ile zamanla dejenerasyon sonucu meydana gelebilir. Menisküs yaralanmaları parsiyel yâda komleks olmasına düzlemine, yönüne lokalizasyonuna dejeneratif olmasına ve de şekline göre sınıflandırabiliriz. Menisküs yırtıkları sıklıkla dizde zorlanma, dönme, burkulma sonrası ve de özellikle sportif faaliyetler sırasında gerçekleşir. Menisküs yırtıkları çoğunlukla çapraz bağ lezyonları kıkırdak yaralanmaları ve kontüzyonlarla beraber görülür. Dejeneratif menisküs yırtıkları ise ileri yaşlarda yâda başka nedenlerle yıpranmaya bağlı olabildiği gibi basit bir hareketle olabilmektedir.”

“MR başka sorunları da tespit etme olanağı sağlar”

Dizde şişlik, hareketlerde kısıtlılık, dizde takılma atlama hissi, dizde kitleme gibi bulguları olan menisküs yırtığının tanı yöntemlerini anlatan Güneş, “İyi bir fizik muayene ve anamnez ile büyük oranda menisküs tanısı konulabilir. Günümüzde en iyi tanı yöntemi diz MR’dır. Çekilen diz MR’da menisküs yırtığı tipi, yerleşimi ve derecesi hakkında bilgilenmek ile beraber ek olarak diz içindeki başka sorunlarda varsa tespit etme olanağı sağlar. Hastanın yaşı, kilosu, menisküsteki yırtığın konumu ve şekline göre nasıl bir tedavi yapılacağına karar verilir” diye konuştu.