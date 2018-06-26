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26 Haziran 2018 12:28

Mercimek’ten umduğunu bulamayan çiftçilerin umudu buğday

Diyarbakır’da zamansız yağışlar nedeniyle geçen yıla oranla verimi yarı yarıya düşen mercimekten sonra çiftçiler umudunu buğdaya bağladı.

Mercimek’ten umduğunu bulamayan çiftçilerin umudu buğday

26 Haziran 2018 12:28

Bu yıl buğdayın daha iyi olduğunu belirten çiftçiler mercimekten kaynaklanan zararlarına karşılık buğdayın birim fiyatının yüksek tutulmasını istiyor.


Diyarbakır’da zamansız yağışlar nedeniyle mercimekten aldıkları verim geçen yıla oranla yarı yarıya düşen çiftçiler, yağmurların sona ermesiyle buğday hasadına başladı. Buğdaydaki verimin geçen yıla göre aynı oranda seyrettiğini ancak buğdayın bu yıl daha iri ve tok olduğunu aktaran çiftçiler, mercimekten ettikleri zarara karşılık buğdayın birim fiyatının yüksek tutulmasını talep etti.



“Verim yarı yarıya düştü”


Merkez Sur ilçesine bağlı Arpaderesi köyünde çiftçilikle uğraşan Bayram Peker, 650 dönümlük arazisine buğday ve mercimek ektiğini dile getirerek, “Bu sene mercimek dönüm başı 100-120 kilogram arası verdi. Buğday da 400 ile 550 kilogram arası bekliyoruz. Buğdaydaki verim geçen sene de iyiydi. Mercimeğin ise yağmurlardan dolayı verimi yarı yarıya düştü. Geçen yıl buğdayın birim fiyatı 1 TL’ye yakındı. Bu sene de aynı fiyat. Mazot 6 TL, gübre 2 TL ama buğday 1 TL, mercimeğin de verimi düştü. O yüzden buğdayın birim fiyatının bu sene yükseltilmesini istiyoruz” dedi.


Rahmi Kozan da geçen yıla göre buğdayın daha iri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:


“Buğdaylar bu sene daha iyi. Bu yıl buğdaylar daha tok. Geçen sene zayıftı bu sene daha iri.”




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