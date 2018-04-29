Mervettin Tosunlu il ve ilçe merkez ilçe teşkilatlarını ziyaret etti

dönem AK Parti milletvekili aday adayı iş adamı ve kanaat önderi Mervettin Tosunlu kalabalık bir heyet ile beraber Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve merkez ilçe başkanlarını ziyaret etti.

İl ve ilçe teşkilatlarını ziyarette konuşan Tosunlu "Ülkemiz zor bir süreçten geçerken ilk kurulduğu günden bu yana davasını gururla taşıdığımız partimizin muvaffak olması için elimizden gelen tüm imkanları seferber edip zafere ulaşacağız inşallah. Önümüzde başkanlık seçimi ve beraberinde milletvekilliği seçimi var. Aday adayı olduğumuz partimizde tüm aday adaylarımıza başarılar diliyorum. Ak Parti bayrağımızı en tepede dalgalandırmak için seçim startını verdik. Allah hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin, yolumuz açık olsun" dedi.