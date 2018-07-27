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27 Temmuz 2018 17:39

Mezopotamya Caddesi’ne 7 bin 121 ton asfalt serildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama çalışmaları kapsamında trafik akışı açısından kentin en önemli caddelerinden biri olan ve Kayapınar ilçesinde yer alan Mezopotamya Caddesi’ne aşınma tabakası şeklinde 7 bin 121 ton sıcak asfalt serdi.

Mezopotamya Caddesi’ne 7 bin 121 ton asfalt serildi

27 Temmuz 2018 17:39


2018’de kent merkezinin cadde, sokak ve bulvarlarına 800 bin ton sıcak asfalt sermeyi hedefleyerek sezonu Nisan ayında açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında Kayapınar ilçesinde yer alan Mezopotamya Caddesi’ne aşınma tabakası şeklinde toplam 7 bin 121 ton sıcak asfalt serdi. Trafik akışı açısından kentin en önemli caddelerinden biri olan Mezopotamya Caddesi’nin asfalt çalışmaları Otogar-Fırat Bulvarı kavşağına kadar olan bölümünde gerçekleştirildi. Caddede asfalt çalışmaları bundan sonra Fırat Bulvarı kavşağının geriye kalan bölümlerinde devam edecek. İlk etapta otogar ile Fırat Bulvarı kavşağını asfaltlayan ekipler, caddenin kalan bölümlerine ise aşınma tabakası şeklinde 12 bin 750 ton sıcak asfalt serecek.



Caddeye 10 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu


Mezopotamya Caddesi’nde aşınma tabakasının tamamlanması ile birlikte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gediş-geliş yönlü olmak üzere caddede toplam 10 km uzunluğunda bisiklet yolu inşa edecek. 10 km uzunluğundaki bisiklet yolunun genişliği bir bucuk santimetre olacak. Diğer cadde ve bulvarlarda uygulandığı gibi bisiklet yolunda delinatör sistemi kullanılacak. Delinatör sisteminde kullanılacak olan duba malzemeler sayesinde bisikletçilerin can güvenliği sağlanacak ve araçların bisiklet yoluna park etmeleri engellenecek.




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