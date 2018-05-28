Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 22:28

MHP Diyarbakır 2’nci sıra adayı çekildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır 2’nci sıra milletvekili adayı Rabia Görmez, adaylıktan çekildi.

MHP Diyarbakır 2’nci sıra adayı çekildi

28 Mayıs 2018 22:28

MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Görmez’in kayınvalidesinin rahatsızlığı ve bu nedenle seçim çalışmalarına katılamayacağı için adaylıktan çekildiğini belirtti.


MHP’nin Diyarbakır’da 2’nci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Rabia Görmez, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Görmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “An itibariyle milletvekilliği adaylığımdan istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur” dedi.


Görmez’in çekilmesine ilişkin İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Görmez’in teşkilat içerisinden biri olmadığını ve sadece 12 kişilik listede bulunmak için müracaatta bulunduğunu belirterek, “YSK’ya da verdiği istifa dilekçesinde sağlık sorunlarını belirtmiş. Kendisi ev hanımı, aynı zamanda kayınvalidesi rahatsız. Bu nedenlerle seçim çalışmalarında bulunamayacağı için istifa etmiş” dedi.


Seçim çalışmalarında ikinci sıranın çok önemli olduğunu ifade eden Kayaalp, “İkinci sıradaki çalışamadığı zaman bunun altındakiler rahatsızlık duyarlar. İkinci sıraya girmesi de tesadüfen gelişen bir olay. Aynı zamanda kendisi Ankaralı ve Diyarbakır’da kapı kapı dolaşıp oy istemenin güvenlik sorunları oluşturacağını da düşünmüş. Bu nedenlerle istifa etmiş” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
30
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç