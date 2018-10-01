MİDDER Diyarbakır İl Başkanı Altuğ güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Kongrede şube başkanı Engin Altuğ güven tazeledi.

MİDDER Diyarbakır Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu Liv Suit Otel'de gerçekleştirdi. Engin Altuğ'un Diyarbakır İl Başkanı olarak yeniden güven tazelediği kongreye 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Serhat Çağ, Bağlar İlçe Jandarma Komutanı Cabir Bülent Şerifler, 15 Temmuz gecesi şehit düşen Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç'un babası Hacı Ali Oruç, 15 Temmuz gazisi Suat Avcı, kanaat önderleri, siyasiler iş adamları, STK temsilcileri katıldı.

İstiklal Marşı ile başlayan kongrede güven tazeleyen 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ, "15 Temmuz Milli İrade Derneğinin Diyarbakır'da kurulması ve beni Diyarbakır İl Başkanlığına seçmeleri benim için büyük bir onurdur. Bana bu onurlu ve kutsal görevi layık gören Genel Başkanım Serhat Çağ ve Bölge Başkanım Orhan Elgörmüş'e teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Devlet Başkanımızın yolunda gideceğiz, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan ayıramaz. Hain darbe girişimini yapan zalimler bugün cezaevlerinde cezalarını çekmektedirler, ailelerini de perişan ettiler. Halkımız darbe gecesi büyük özveri göstererek zalim ve vatan hainlerini püskürtüler" dedi.

Terörün her zaman insanlığı hedef aldığını belirten Altuğ, "Terör her zaman insanlığı hedef almıştır, 15 Temmuz gecesi alçakça darbe girişimi yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milyonlarca vatan sever meydanlara dökülmüştür. 15 Temmuz ülkeye yapılan hain bir saldırıdır. 3-5 çapulcunun, devlet içinde hain olanların yapmak isteyip de halkın birlik ve beraberliğe ile vatan sevgisi ile bayrak sevgisi ile vatani için toprağı için milleti için canını seve seve verebilecek halkın iman dolu göğüsleri ile karşılaştılar ve püskürtüldüler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi 12 Eylül'de onların çocukları kazandılar, ama 15 Temmuz Gecesinde onların gayrimeşru çocukları kaybetmiştir" diye konuştu.