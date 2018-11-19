MİDDER, kadına yönelik şiddeti kınadı

MİDDER Şube Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, toplum olarak kadına şiddet konusunda duyarlı olunması gerektiğini belirtti. Kadınların toplum ve aile yapısı için önemli bir değer olduğunu ifade eden Altuğ, “Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin izahı söz konusu değil. Bunlar cani, bunlar insanlıktan nasibini almış değil. Gerçekten bu son gördüğümüz kadına ve çocuklara şiddet hakikaten bizleri derinden üzüyor ve yaralıyor. Bir anne, bir baba gece gündüz ne zorluklarla evladını okutuyor, yetiştiriyor, mutlu bir yuva kurması için evlilik çağına geldiği zaman evlendiriyor ve kısa zamanda aile arasında anlaşmazlıklar oluyor bu anlaşmazlıklar neticesinde kadınlarımız şiddete maruz kalıyorlar. Kısa zamanda boşanmaya gidiyorlar ve ister istemez ailelerin huzurları kaçıyor. Evlilik fedakarlıktır, toplum olarak kadına şiddet konusunda duyarlı olunmamız gerektiğinin herkes bilincinde olmalıdır. Kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan eller kırılsın istiyoruz. Kadına yönelik şiddet sonucunda hayatlarını kaybetmiş tüm kadınlarımızı yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Şiddete uğramış, derdini anlatamamış tüm kadınlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kadına yönelik şiddetin, ulusal eylem planları yapılmasına rağmen halen durmadan arttığını anlatan Altuğ, “Kadınlarımız, kız çocuklarımız her alanda, eğitim, yaş, sosyo-ekonomik durum ayırt etmeksizin şiddet görmekte, tacize, tecavüze uğramakta, sakat kalmakta ve öldürülmektedir. Kadın alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin karar alma sürecine katılımı mutlaka sağlanmalı, kadın örgütlerine danışılmalı, kadın örgütleri dinlenmeli ve kadın örgütlerine destek olunmalıdır” riye konuştu.