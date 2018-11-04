MİDDER sokak çocuklarının takipçisi olacak

Bundan böyle sokakta gezen çocukların takipçisi olacağız" dedi.

MİDDER Diyarbakır İl Başkanı Engin Altuğ, mendil satan, dilenen, araba camı silen çocukların durumuna değinerek, bu çocukların büyük tehlike altında olduğunu söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün sokakta çalıştırılan çocuklara para verilmemesi konusunda defalarca çalışma yaptığını belirten Altuğ, ancak hala sokakta çalışan çocukların sayısının her geçen gün arttığını söyledi. İnsanların bu çocuklara yardım olsun diye para verdiklerini ancak bunun çocuğu sokağa alıştırdığını belirten Altuğ, “Bu çocuklar sokakta durmaya devam ediyor. Oysa ki sokak bir çocuğun tümüyle bir gününü sokakta geçireceği bir yer değil. Son derece tehlikeli bir yer. Pek çok istismara maruz kalıyorlar. O yüzden insanları bilinçlendirmek lazım" dedi.

"Topluma büyük görev düşüyor"

Çocukları bu durumdan kurtarmak için topluma büyük görev düştüğünü ifade eden Altuğ, "Kentte yoksulluk ve eğitimsizlik gibi çeşitli nedenlerle risk altında bulunan çocukların korunması ve topluma kazandırılmaları gerekiyor. Diyarbakır Valiliği ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün de bu konuda hassas davrandığı biliyoruz. Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu ve Diyarbakır Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Halit Açar'ın bu konuda hassasiyetlerini en iyi bilenlerdeniz. Kendileri sokak çocukları ile ilgili projelere imza atıp bu projelere destek veriyorlar. Bu kanayan yaraya parmak bastıklarından dolayı kendilerine de sonsuz teşekkür ediyoruz. Önemli olan bu çocukların burada bu el arabasıyla pazardan bir vatandaşın evine eşyalarını götürmesi değil, bunun yeri okuldur. Bu çocuklarımızı topluma kazandıralım. Devletimiz her konuda yoksul ailelere fazlası ile yardım etmektedir" diye konuştu.