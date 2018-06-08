Mili Birlik ve Kardeşlik Federasyonundan Cumhur İttifakına destek

Diyarbakır Mili Birlik ve Kardeşlik Federasyonu İl Başkanı Serdar Akdağ, 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada seçimlerde Cumhur İttifakına destek vereceklerini kaydeden Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam kararı aldıklarını belirtti. Akdağ, tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu olarak 24 Haziran seçimlerinde tarafız. Taraf olmamızı gerektiren önemli hususlardan bir tanesi açık açık tehdit edilen üniter devlet yapımızın alenen hedef alınmasıdır. Burası Türkiye başka Türkiye yok. Cebinde Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan her birey bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Ortak yaşam alanımız 783 bin kilometre vatan toprağıdır. Federasyon olarak 24 Haziran seçimlerinde Cumhur ittifakını destekliyoruz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam diyoruz.”