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27 Haziran 2018 15:03

Millet Kıraathanesi hizmet vermeye başladı

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde Bilgi Evi alt katında açılan Millet Kıraathanesini ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Millet Kıraathanemiz, hemşerilerimize hizmet vermeye başladı" dedi.

Millet Kıraathanesi hizmet vermeye başladı

27 Haziran 2018 15:03


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde Bilgi Evi’nin alt katında açılan Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti. Yeni hizmete açılan Millet Kıraathanesi’nin kente yakışır bir şekilde oluşturulduğunu aktaran Başkan Atilla, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Millet Kıraathanemiz, hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. Bu proje bilgili nesillerin oluşmasına katkı sunacak, kitap okuma oranı artacak. Halkımız kitap okurken bilgi alışverişinde bulunabilecek. Şehrimize değer katacak bir çalışma oldu” dedi.


İlk Millet Kıraathanesini Ofis semtinde oluşturduklarını belirten Başkan Atilla, ileriki dönemlerde Millet Kıraathanelerini şehrin farklı noktalarında açarak yaygınlaştıracaklarının altını çizdi. İçeriğinde dinlenme alanları ile kitap okuma bölümlerinin yer aldığı ve ayrıca ücretsiz çeşitli ikramların yapıldığı Millet Kıraathanesi ziyareti esnasında Başkan Atilla, vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Atilla, kütüphane bölümünde vatandaşlarla birlikte kitap okudu ve sınava hazırlanan gençlerle soru çözerek sınav için başarılar diledi. Gösterilen yakın ilgi, hizmete açılan Millet Kıraathanesi ve belediyenin kentte yürüttüğü çalışmalardan dolayı vatandaşlar Başkan Atilla’ya teşekkür etti.




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