Millet Kıraathanesi yoğun ilgi görüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde Bilgi Eviinin alt katında açılan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Millet Kıraathanesini ziyaret etti. Başkan Atilla, vatandaşların uğrak yerlerinden biri haline gelen Millet Kıraathanesinde görüşleri dinledi, belediyenin çalışmalarını anlattı. Ders çalışan öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Atilla, gençlerle yakından ilgilendi.

Büyükşehir Belediyesi’nin her alanda önemli çalışmaları olduğunu kaydeden Başkan Atilla, “Kıraathaneye kitap okumaya, ders çalışmaya gelen hemşehrilerimize ücretsiz ikramlarda bulunuyoruz. Millet kıraathanesi sayesinde hemşehrilerimiz, kültürel ve eğitimsel faaliyetlerini daha rahat bir ortamda sürdürebiliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Millet Kıraathanelerinin sayısını arttırıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Vatandaşlar ve öğrenciler ise çalışmaları nedeniyle Başkan Atilla’ya teşekkür ederken, "Millet Kıraathanesi konforlu bir mekan, burada gönül rahatlığıyla kitap okuyoruz, ders çalışabiliyoruz" diye konuştu.