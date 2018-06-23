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23 Haziran 2018 12:27

"Milletimiz yeni sistem ile aydınlık yarınlara hazır"

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Diyarbakır milletvekili adayı Erdal Atik, seçim ofisinde vatandaşları ağırladı.


23 Haziran 2018 12:27


Ak Parti milletvekili adayı Erdal Atik, Yenişehir ilçesinde bulunana seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelerek seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Diyarbakır’ın her köşesini karış karış gezdiğini belirten Atik, “İçimiz rahat, heyecanımız hala taze. Allah’a çok şükür ki, Ramazan ayı da dahil hiç durmadan halkımıza kendimizi ve hizmetlerimizi anlattık. Köy köy, ilçe ilçe gezdik, durmadan çalıştık. Milletimiz yeni sistem ile aydınlık yarınlara hazır. Hemşehrilerimiz de bize hep destek oldular. Her gittiğimiz yerde bizi kalpten ağırlayıp uğurladılar. İnanıyoruz ki bu seçimden sonra daha güçlü bir Türkiye olacağız. Aydınlık bir geleceğe umutla bakacağız. Bu evlatlarımızın yüzü daima gülecek. Sizlerin talepleri üzerine çok çalışıp, hayalleri gerçek yapacağız. Artık yapmamız gereken hep birlikte milletimiz ve memleketimiz için dua etmek, Allah’tan hayırlısını dilemek. İnşallah muvaffak olacağız" dedi.




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