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07 Mayıs 2018 19:35

Milletvekili aday adayı Erdal Atik kongrede rastladığı engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır milletvekili aday adayı Erdal Atik, katıldığı AK Parti kongresinde rastladığı engelli bir çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti.

Milletvekili aday adayı Erdal Atik kongrede rastladığı engelli çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti

07 Mayıs 2018 19:35


Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermek üzere dün İstanbul’da yapılan AK Parti İl Başkanlığı kongresine katılan AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Erdal Atik, salonda karşılaştığı engelli Ahmet Hakan Doğan ile bir süre sohbet etti. Engeline rağmen kongreye katılan Ahmet Hakan Doğan ile uzun bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyen Erdal Atik, Doğan’a kongre çıkışında tekerlekli sandalye hediye etti. Atik, "Gittiğimiz kongrede gördüğüm kardeşim Ahmet Hakan Doğan beni çok etkiledi. Engelli olmasına rağmen kongreye gelen bu kardeşimizle bir süre sohbet ettim, isteklerini ve taleplerini dinledim. Tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrenince katkıda bulunmak amacıyla bir adet tekerlekli sandalye hediye ettim" dedi.




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