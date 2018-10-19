Milli sporcunun intihar ettiği iddiası

Diyarbakır'da görme engelli milli sporcunun, erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra intihar ettiği iddia edildi.

Olay, Dicle Üniversitesi atletizm sahasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi göme engelli milli sporcu G.D, öğle saatlerinde sporunu tamamlamak için atletizm sahasına geldi. İddiaya göre, burada erkek arkadaşı ile karşılaşan G.D, bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından soyunma odasına geçen G.D, burada yanında getirdiği silahla kalbine ateş ederek intihar etti. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledikten sonra cansız bedenini otopsi yapılmak üzere kaldırdı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgede delil araması yaparken, G.D'nin erkek arkadaşını da ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürdü.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öte yandan, G.D'nin okul arkadaşları, olayı duymalarının ardından morga akın etti. G.D'nin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.