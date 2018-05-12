Mimar vekil adayından Diyarbakır’ı uçuracak proje

AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı olan Şeker geçtiğimiz günlerde genel merkezde düzenlenen mülakata katıldı. Mülakatın çok olumlu geçtiğini kaydeden Şeker, mülakat komisyonuna daha önce hayata geçirmek için hazırladığı 18 projeyi sunduğunu, komisyonun da bu projeleri olumlu gördüğünü ifade etti. Şeker, "Öğrencilik yıllarımdan beri AK Parti’ye hayranlık duyuyordum, sürekli hizmetlerde bulundum ve çalışmalar gerçekleştirdim. Bölgede kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştiriliyor, ben de bu süreçte milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Ben AK Parti tarafında safımı belirlemek ve projelerde yer almak için siyasete girdim. Çalışmalarımız çok iyi geçti, 17 ilçemizi tamamen gezdik. Halkın sorunlarını halkla konuştuk. İnşallah eğer bu görev bize verilirse halkımızla beraber Diyarbakır’da iyi projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Hazırladığımız bazı projelerimiz var, bunları mülakat komisyonuna da sundum. İlimiz kentsel dönüşümden geçiyor, bir projemizin konusu tamamen bunun üzerine. Kentsel dönüşümde bazı bölgelerimizin bina yapıları sağlam değil, bunları bir an önce kentsel dönüşüme alınması gerekiyor. Diyarbakır peygamberler şehridir, bu konuda hazırladığımız turizme yönelik projelerimiz vardır. Altyapı, yeşil alan gibi birçok projelerimiz var. Cumhurbaşkanımıza olan hayranlığımın sadece hayranlıkla kalması taraftarı değildim. Hem sevip hem yanında durmanın çok daha doğru olduğu kanaatindeyim. Durmak yok yola devam sloganı ile yola çıktık. Aday olsak da olmasak da bu hizmetleri yapmakta geride durmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Bizim ki dava meselesidir, hak ile batılın savaşıdır. Biz koltuk sevdası için aday olmadık. Sadece bu görev bize verilirse biz de bu görevi layıkıyla yerine getireceğimizi belirtiyoruz. Bu görev bize verilmese de biz yine yolumuzdan geri dönmeyeceğiz, bölge halkını kazanmaya bakacağız. Buradaki projelerimizi gerçekleştirip Diyarbakır’ı kalkındıracağız" dedi.