Mina Galvaniz Kamerun’da fuara katıldı

Kamerun’da bu yıl ilki düzenlenen Cameroon Build 2017 Kamerun Yapı ve İnşaat Malzemeleri Fuarı, 30 Kasım -3 Aralık 2017 tarihleri arasında Başkenti Yaounde’de gerçekleştirildi. Kamerun Ticaret Bakanlığınca da desteklenen fuarda, Diyarbakır Mina Galvaniz de stant açtı. Fuarın açılışını yapan ve Mina Galvaniz standını ziyaret eden Kamerun Ticaret Bakanı M. Jean Luc Magloire Atangana ve Büyükelçi Murat Ülkü, firmayı Kamerun’da görmekten çok mutlu olduklarını belirtti. İki ülke arasında sektörel işbirliğinin geliştirilebilmesi için bakanlık ve elçilik bazında görüşmeler de yapıldı.

Stant, yoğun ilgi gördü. Kamerun yapı sektörünün önemli firmaları standı ziyaret ederek, bilgi aldı. Firmalar arasında ikili görüşmeler de gerçekleştirildi.