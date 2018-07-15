Minibüs kamyona arkadan çaptı: 2’si ağır 5 yaralı

Kaza, Ergani-Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 LA 321 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 56 KB 491 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kamyonun arkasına sıkışan minibüs vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.