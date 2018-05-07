Minibüsle otomobil çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı

Kazada 2’si ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır Hani karayolunun 50’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 LA 360 plakalı minibüs Hani’den Diyarbakır’a yolcu taşıdığı sırada, karşı şeritten gelen ve kaygan yolda kontrolden çıkan 24 EH 776 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza anında arkadan gelen 27 AF 641 plakalı minibüs ise araçlara çarpmamak için direksiyonu kırarak yoldan çıktı. Yaralının bulunmadığı araçta maddi hasar oluştu.

Kazanın yaşandığı yere gelen jandarma ekipleri yolu bir süre trafiğe kapattı. Araçların çekilmeye başlaması ile yol kontrollü olarak açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.