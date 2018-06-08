Minik çocukların ilk karne heyecanı

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin İlkokulu’nda ilk defa karne alan öğrencilerin mutluluğuna veliler de ortak oldu. İlk karnelerini almak için okula giden Akşemsettin İlkokulu 1-D sınıfı öğrencilerine sınıf öğretmeni Hanim Gül Güner tarafından karneleri verildi. Sınıfta düzenlenen törene katılan öğrenciler velilerin heyecanına ortak olurken, sınıf öğretmeni Hanım Gül Güner listeye göre çağırdığı her öğrencisine karnesini verdi. Öğretmen Güner, çocukların yaz tatilini iyi değerlendirip bol bol kitap okumalarını istedi.

Karnelerini alan çocuklar ise velileriyle birlikte evlerine döndü.