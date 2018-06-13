Minik jimnastik öğrencilerine sertifika

Diyarbakır’da yaklaşık 4 yıldır Diyarbakırspor kulübü bünyesi içinde idmanlarını sürdüren Çağla Spor Akademi bu sezonu minik öğrencilere verdiği sertifika töreni ile tatile girdi. Velilerine özel kokteyl havası tarzında gerçekleşen törende çocuklar tüm bir yıl öğrendiklerini velilerinin önünde sergiledi. Dersin sonunda tüm çocuklara başarı belgelerini dağıtan kulübün beden eğitimi öğretmeni ve jimnastik antrenörü Çağla Demirdağ Türk, gururlu ve mutlu olduklarını dile getirdi. Türk, “Tüm bir yıl boyunca çocukların sosyolojik psikolojik ve fizyolojik gelişimlerini hedefledik, hedeflerine ulaştı ve bu anlamda velilerinin de çok fazla payı oldu. Bu tarz çalışmaların veli eğitmen iş birliğinde olduğunu ve jimnastiğin tüm branşların ana temeli oldu. Velilerin kız erkek demeden tüm çocukları 3 yaş itibari ile jimnastiğe yönlendirmelerinin ileri ki yaşlarda branş seçiminde çocuğa büyük katkı sağlayacaktır" dedi.