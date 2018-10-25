Minik kalplerden minik kalplere

Okulda düzenlenen kermeste elde edilen gelirle de köydeki çocuklara kırtasiye ve kitap yardımları yapıldı, okuldaki diğer eksikler giderildi.

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Özel Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Merkez Bağlar ilçesine bağlı Buyuransu köyündeki Veysi Bayhan İlkokulunun eksikleri giderilerek önemli bir dayanışma örneği sergilendi. Özel Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü öğrencileri, Bağlar ilçesine bağlı Buyuransu köyündeki akranlarına, kendi okul harçlıklarını biriktirerek aldıkları oyuncakları hediye etti. Bu durum köy okulundaki çocukların yüzünü güldürdü. Okul ziyareti sırasında getirdikleri oyuncakları köydeki akranlarına kendi elleriyle teslim eden öğrencileri, akranlarıyla aynı sıralara oturarak hatıra fotoğrafları da çektirdi.

Özel Bilnet Okulları Diyarbakır Kampüsü'nde veliler ve öğrenciler tarafından düzenlenen, okul yönetimi ve öğretmenlerin de destek verdiği kermeste elde edilen gelirle ise, Buyuransu Köyü Veysi Bayhan İlkokulu'nun fiziksel eksikleri giderilerek, boyama ve bakım işleri yapıldı.

Okulu ziyaret eden öğrenci ve öğretmenleri, ayrıca köydeki çocuklara kırtasiye ve kitap yardımında bulunarak bir başka anlamlı davranışa imza attı.