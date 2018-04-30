Mücevher Fuarı’nın gözdesi satıldı

7 kilogram altından yapılan elbiseyi, ismi açıklanmayan Diyarbakırlı bir iş kadını satın aldı.

Diyarbakır’da Sereks Fuarcılık tarafından ikincisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı dün sona erdi. Yoğun ilginin olduğu fuarda bütün gözlerin üzerinde olduğu 7 kilogram 22 ayar altından yapılan ve 1 milyon 100 bin liralık altın elbise dün bir iş kadını tarafından satın alındı.

Altın elbiseyi fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunan Zerya Gold Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, elbisenin 22 ayar ve tamamen el işi bir ürün olduğunu belirterek, “10 arkadaşımız 7 gün boyunca elbise üzerinde çalıştı. Elbise genelde müşterilerimizin vücut ölçülerine göre yapılır. 7 kilogram ağırlığında ve 1 milyon 100 bin lira değerindedir. Bunu alan kişi hemen hemen aynı vücut ölçülerine sahip olduğu için aynısı verdik. En fazla köşelerden ekleme yapıp vücut ölçülerine göre ayarlayacağız. Alıcımız isminin açıklanmasını istemiyor. Elbisemiz fuarın en pahalı parçası ve ilk defa yaptığımız bir üründü. Diyarbakır’da ilk defa sergiledik ve yaptığımız şekilde de alıcısını bulduk. Aynı zamanda talepler de var. Müşterilerimizin taleplerine göre karşılık vereceğiz” dedi.