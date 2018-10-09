Müftülükten emekli olan personele teşekkür plaketi

Diyarbakır'ı Çüngüş ilçesinde, Müftülük bünyesinde görevliyken emekli olan personellere plaket verildi.

Çüngüş'te, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi. İlçe Müftülüğü binasında düzenlenen etkinliğe, Müftü Hacı Turan Demircioğlu ve personeller katıldı. Etkinlikte, emekliye ayrılan personellere plaket verildi. İlçe Müftüsü Demircioğlu, görevlilere hitaben yaptığı konuşmada, “Göreviniz çok önemli ve kutsaldır. Din görevlisi camide olduğu gibi hayatının her safhasında önder konumundadır” dedi.