Muhtarlardan Başkan Atilla'ya ziyaret

Muhtarlar Günü sebebiyle muhtarları makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Kurumlarla halkın arasındaki köprü görevini gören muhtarlıklarımız aynı zamanda halkın sesi, bizlerin de mesai arkadaşı, mahallelerdeki gözümüz ve kulağımız olmaktadır" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "19 Ekim Muhtarlar Günü" sebebiyle ilimizde görev yapan muhtarları makamında ağırladı. Ziyarette Muhtarlar Dernek Başkanı ve Yenişehir İlçesi Yenişehir Mahalle Muhtarı Mehmet Demir, Yenişehir İlçesi Üçkuyu Mahalle Muhtarı Şükrü Demirel, Bağlar İlçesi Pınaroğlu Mahallesi Muhtarı Cemil Atik, Kayapınar İlçesi Keklik Mahallesi Muhtarı Akif Okçu, Kayapınar Mahallesi Cücük Mahallesi Muhtarı Celalettin Koç, Sur İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Muhtarı Muhsin Sanay ve Sur İlçesi Kabasakal Mahallesi Muhtarı Zeyneddin Çınar yer aldı.

Muhtarlarla makamında bir süre görüşen Başkan Atilla, muhtarların anlamlı gününü kutladı. Muhtarların önemine değinen Başkan Atilla, "Kurumlarla halkın arasındaki köprü görevini gören muhtarlıklarımız aynı zamanda halkın sesi, bizlerin de mesai arkadaşı, mahallelerdeki gözümüz ve kulağımız olmaktadır. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına; sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır" diye konuştu.

“Bu şehre hizmet etmeyi şerefli bir görev olarak görüyoruz”

Göreve başladığı ilk günden itibaren Peygamberler ve Sahabeler Şehri Diyarbakır'a hizmet etmek için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Atilla, "Bu şehre ve bu şehrin kadirşinas insanlarına hizmet etmeyi şerefli bir görev olarak görüyoruz. Diyarbakır'ımızın hak ettiği hizmetleri vatandaşlarımıza sunarken şeffaf, hesap verebilir, kapsayıcı ve kimseyi ötekileştirmeyen belediyecilik anlayışımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Biz belediyecilik hizmetlerimizi tüm vatandaşlarımıza sunarken vatandaşlarımızı ötekileştirmeden belediye kaynaklarımızı şehrimiz ve halkımız için kullanıyoruz. Bu hizmetlerimizi sunarken ilk günden bu güne hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesin sesine kulak verdik ve tüm çalışmalarımızı buna göre programladık” dedi.

Belediyelerin halka hizmetin yeri olduğunu gerçekleştirilen hizmetlerle kanıtladıklarını belirten Başkan Atilla, "Tüm yaptığımız hizmetleri gerçekleştirirken bu hizmetlerimizin felsefesini oluşturan 'İşimiz Gücümüz Diyarbakır' ve 'İsteyince Oluyor' sloganlarımız da doğmuş oldu" dedi. Belediye projelerini her kesimle görüşerek yaptıklarını vurgulayan Başkan Atilla, "Şehrimize yaptığımız hizmetlerimizin özünde istişare kültürü yatmaktadır. Bu istişareleri yaparken en faydalandığımız, sesine en çok kulak verdiğimiz kesim değerli muhtarlarımız olmuştur. Belediyemiz, bu kadar önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımızın vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesi için gerekli koşullar oluşturma noktasında her zaman kararlıdır" ifadelerinde bulundu.

“375 mahalleye ulaşım imkanı sağladık”

Göreve geldikleri günden hükümetin desteğiyle büyük çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Atilla, şöyle konuştu:

"Belediye olarak uzun dönemdir hizmetleri yeteri kadar ve istenilen seviyede almamış olan mahallerimize imkânlarımız çerçevesinde hizmetlerimizi sunmaya gayret etmekteyiz. Kısa sürede su, altyapı, ulaşım, yol, yeşil alanlar ve sosyal donatıların oluşturulması gibi çalışmalarımızı hayata geçirerek şehir merkezine 1 milyon 250 bin ton sıcak asfalt çalışması yaptık, kırsal mahalle yollarımızda 150 kilometre sıcak asfalt, 2 bin kilometre sathi kaplama yol yaparak bizden öncekilerin 17 yılda yapmadığını 2 yılda gerçekleştirdik. Toplu taşımanın önemli bir eksiklik olduğu kırsal mahallelerimize otobüs hizmeti hizmetini yüzde 75 artırarak 375 mahalleye ulaşım imkanı sağladık. Mahallelerimizde altyapıyı geliştirmek için tüm il genelinde DİSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla 74 Projeyi 2 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirerek 650 milyonluk altyapı yatırımı gerçekleştirdik"

“Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığını kurduk”

Muhtarların görüşüne önem verdiklerini kaydeden Başkan Atilla, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İmkanlarımız dahilinde gerçekleştirdiğimiz bu hizmetleri muhtarlarımızla İstişarede bulunarak hayat geçirmeye azami önem gösterdik. Bunun da nişanesi olarak Büyükşehir Belediyeleri arasında muhtarlıklarla ilgili birimi olmayan bir büyükşehir belediyesi olan Belediyemizde bu eksikliği giderdik. Muhtarlarımızla kurumsal anlamda en iyi şekilde çalışmalar yürütmesini sağlayacağımız Muhtarlıklar Şube Müdürlüğümüzü kurduk ve daha kurumsal olmasını sağlamak için de şube müdürlüğünden daire başkanlığına çevirerek daha etkin bir yapıya kavuşturduk. Vatandaşlarımızın devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapı muhtarlarımızdır ve muhtarlarımızın sorunlarına Büyükşehir Belediyesi olarak daha kurumsal çözümler sunmak bizim de görevimizdir. Biliyoruz ki muhtarlarımız mahallelerde bizlerin gören gözü, duyan kulağı ve tutan elidir. Mahallelerindeki sorunların yanında ihtiyaç sahiplerini de gözeten muhtarlar gönül işi yapmaktadırlar. Bu gönül işine biz de gönlümüzü koyarak değerli muhtarlarımızın yanında olmaya hep gayret ettik. Bu düşüncelerle ilimizde görev yapan siz değerli mahalle muhtarlarımızın 'Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”

Muhtarlar ise Başkan Atilla'ya yapılan hizmetler nedeniyle teşekkür etti.