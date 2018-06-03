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03 Haziran 2018 12:03

Mümin Sarıkaya Diyarbakır’da hayranları ile buluştu

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinliklerine Mümin Sarıkaya hayranları ile Dağkapı Meydanı’nda buluştu.

Mümin Sarıkaya Diyarbakır’da hayranları ile buluştu

03 Haziran 2018 12:03


Yenişehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Dağkapı Meydanı’nda sahne alan sevilen sanatçı Mümin Sarıkaya, Diyarbakırlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Mümin Sarıkaya Anadolu’nun farklı yörelerine ait birbirinden güzel ezgileri Dağkapı Meydanı’nı dolduran vatandaşlar için seslendirdi. Kendi bestelerinin yanı sıra unutulmaz eserleri de yorumlayan Sarıkaya, kendisini dinlemeye gelenlerin beğenisini topladı.


Gece sonunda Mümin Sarıkaya’ya verdiği konserden dolayı teşekkür edilerek, Yenişehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri anısına sanatçıya plaket takdim edildi. Yenişehir Belediyesi, Ramazan etkinliklerine katılan vatandaşlarımıza simit ve lokum ikram etti.




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