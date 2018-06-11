Musyan-Der’den geleneksel Ramazan yardımı

11 Ayın Sultanı Mübarek Ramazan-ı Şerif Ayında iftar yemeğinin yanı sıra, ekonomik durumu elverişli olmayan ailelere yönelik çeşitli yardımlar sağlayan MUSYAN-DER, bu yıl da gıda yardımında bulundu. Başkanlığını İş Adamı Sadık Elaldı’nın yaptığı MUSYAN-DER, yeni kurulmuş olmasına rağmen, kısa zaman zarfında, oldukça geniş kapsamlı projelere imza attı. Dernek Başkanı Sadık Elaldı, ‘Derneğimizin adından da anlaşılacağı üzere, kuruluş amacımız olabildiğince hayır hasenat çalışmalarında bulunmak. Sosyal sorumluluk projelerimizle, okumak isteyen ancak durumu elverişli olmayan çocuklarımızın ailelerine ulaşarak, olanaklarımız dâhilinde yardımlarda sağlıyoruz.

Ekonomik durumu elverişli olan ailelerimizle, ihtiyaç sahibi ailelerimiz arasında bir hayır köprüsü kurarak, kardeşlik zincirine yeni halkalar eklemek amacındayız. Aziz ve Mübarek Ramazan Ayı dolayısıyla, geleneksel hale getirdiğimiz yardımlarımızı bu yıl da olanaklarımız dahilinde gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, el birliği yaparak bin 250 adet ihtiyacı olan aileye gıda kolisi dağıttık. Ramazan Ayı boyunca dağıtmaya da devam edeceğiz. Kısmet olursa, Bayram sonrasında Bingöl’de oldukça geniş kapsamlı bir festival yaparak, hem unutulmaya yüz tutmuş kültürel zenginliklerimizi yaşatacak, hem de sağlanacak ekonomik kaynakla, olabildiğince ihtiyaç sahibi aileye ulaşacağız. Üye sayımızın her geçen gün artması, bizleri memnun etmekte. Bu da bize olan güvenin bir göstergesidir” dedi.

“Adanmışlık duygusuyla çıktığımız yolda ilerliyoruz”

Aşiretlerinin Türkiye’nin en büyük aşireti konumunda olduğuna dikkat çeken Elaldı, “Ülkemiz genelinde 40 bine yakın Musyanlı yaşamakta. Diyarbakır İlimizde ise, 18 binin üzerinde Musyanlı ikamet etmektedir. Dolayısıyla sorumluluğumuz büyüktür. Bu sorumluluğun bilincinde olarak, olabildiğince fazla sayıda insanımızın dualarını almak en büyük şiarımızdır. Dileyen kişi ve kurumlar, sosyal medya üzerinden bizlere ulaşarak, çalışmalarımız ve hedeflerimizle ilgili her türlü bilgi edinebilir, kendi hedef ve projelerini bizimle paylaşabiliriz. Güç birliği ve gönül birlikteliği yaparak, ‘aşılamaz’ denen bir çok engeli rahatlıkla ve kısa zaman zarfında aşabiliriz. Adanmışlık duygusuyla çıktığımız bu mücadelemizde, yolu sevgiden geçen herkesle, bir gün mutlaka görüşmek ve hem hal olmak isteriz” diye konuştu.