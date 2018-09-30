Mutluluğu 800 kilometre uzakta buldu

Birçok şehirde denediği tüp bebek tedavileri olumsuz sonuçlanan Kırıkkaleli Beyhan Aktop (44) tavsiye üzerine geldiği Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı yumurta detoksu ve akupunktur tedavisi ile çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kırıkkaleli Beyhan Aktop, eşiyle birlikte yıllardır süren çocuk özlemlerini gidermek için tüp bebek tedavisi olmaya karar verdi. Kırıkkale, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerde birçok tüp bebek tedavisi gören çift bir türlü mutlu haberi alamadı. Yumurta rezervinin çok düşük olduğu ve çocuk sahibi olma şansının çok az olduğu söylenen çift bunun üzerine umutsuzluğa kapıldı. Bir tavsiye üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in Diyarbakır'daki kliniğine gelen çift, uygulanan yumurta detoksu ve akupunktur tedavisi ile en sonunda mutlu haberi aldı. Sağlıklı bir gebelik geçiren ve Roni Mustafa adını verdikleri bebekle 44 yaşında anne olmanın mutluluğunu yaşayan Beyhan Aktop, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamasını istiyor.

“Umutları tamamen tükenmişti”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer, çiftin tedavi için kliniğe geldiğinde umutlarının tamamen tükenmiş olduğunu belirterek, “Beyhan Aktop'a yumurta rezervinin çok çok zayıfladığı ve tüp bebek şansının çok düşük olduğu söylenmiş. İstanbul ve Ankara gibi illerde birçok denemesi vardı. Tedavi olarak hem kendisine hem de eşine 2 aylık antioksidan tedavi ve akupunktur tedavi uyguladık. Böylece yumurta rezervini iyileştirme tedavisi yapmış olduk. Hormon seviyesi belli bir düzeye geldiği zaman hastayı tüp bebek uygulamasına aldık ama hastanın yumurta rezervi çok çok zayıf olduğu için hastaya spesifik MİNİ-IVF tedavi protokollerini uyguladık. Daha önce hastada çok yüksek doz ilaç kullanılmış ve buna bağlı olarak siklusları iptal edilmiş. Düşük doz ilaç ve kaliteli yumurtayı hedeflemek için MİNİ-IVF tedavisini uyguladık. Bu yöntem özellikle yurt dışında uygulanan bir tedavi protokolü. Hastaya özel uygulandığından gerçekten de başarı şansı olan bir protokol. Çünkü bu tedavide yumurta sayısı az ama kaliteli yumurta elde etmeyi hedefledik. Yumurta toplama aşamasına geldikten sonra eşine mikroçip uygulaması yaptık. Ondan sonra yumurta detoks ve embriyo aşısı uyguladık. Akupunktur tedavisi ile hem yumurta kalitesini arttırdık hem de hasta umutsuz olduğu için stres faktörünü en aza indirdik. Rahim zarını güçlendirme tedavisi de uyguladık ve en sonunda da bağışıklık sistemini güçlendirerek daha iyi bir tedavi uygulamasını yaptık. İleri yaşlarda rahim zarı zayıf olanlarda aynı zamanda PRP uygulaması yaptık. Bu, özellikle güzellik merkezlerinde kullanılan bir yöntemdir. Biz de bunu rahmin içerisine uyguladık ve sonuç pozitif oldu. Kalp atışını duyduktan sonra müthiş bir sevinç çığlığı atıldı. Sıkı bir takiple de sağlıklı bir gebelik elde etmiş olduk” dedi.

“Ne teşhis ne tedavi olmadı”

Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Beyhan Aktop, daha önce gördüğü tüp bebek tedavilerine kendisine herhangi bir teşhis ya da bir tedavi uygulanamadığını ifade ederek, “Hatta değişik şeyler söylediler. Tavsiye üzerine en son Hakan hocaya geldim. Bütün süreci burada geçirdim. Çok da mutluyum. Allah denk getirdi diyorum. İnşallah herkese denk getirsin. Bebeğim 1 yaşına girdi. Çok mutluyum. Hiç umut vaat edilmeyen bu konuda Hakan hoca bana ne bir ümitsizlik ne de herhangi bir sıkıntıda ses etmedi. Ben gerekeni yapacağım dedi ve sonuçta şu an 1 yaşında bir çocuğum var. Tespitsiz hiçbir şekilde inanmayın, umutsuzluğa kapılmayın. Darısı çocuk isteyenlerine başına” diye konuştu.