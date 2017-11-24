Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 10:15

Nakliyecileri şehit eden terörist ölü ele geçirildi

Diyarbakır-Batman karayolunda Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz adlı nakliyecileri şehit eden terörist Çınar ilçesinde ölü ele geçirildi.

Nakliyecileri şehit eden terörist ölü ele geçirildi

24 Kasım 2017 10:15

3 işbirlikçisi gözaltına alındı.


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Çınar ilçesi Başaklı köyündeki bir evde terörist bulunduğuna ilişkin 23 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbara istinaden icra edilen operasyonda 24 Kasım 2017 Cuma saat 02.15 sıralarında, ’dur’ ihtarına uymaksızın kaçmaya çalışan Mardin Savur kırsal alanında faaliyet yürüten Roj kod adlı Cebrail Karçı isimli terörist, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 9 milimetre Taurus marka tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet el bombası, 88 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ve 34 adet tabanca fişeği ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince 3 terörist işbirlikçisi gözaltına alınmıştır" denildi.



Nakliyecileri şehit eden failler arasında


Açıklamada ayrıca, silah ve teçhizatıyla birlikte ölü ele geçirilen teröristin Diyarbakır-Batman karayolunda 29 Ağustos 2017 Salı günü Siirt’e Kirpi aracı nakliyesiyle görevli özel firma çalışanları Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz isimli araç sürücülerinin şehit edilmesi olayının failleri arasında yer aldığı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
9
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç