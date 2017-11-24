Nakliyecileri şehit eden terörist ölü ele geçirildi

3 işbirlikçisi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır ili Çınar ilçesi Başaklı köyündeki bir evde terörist bulunduğuna ilişkin 23 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbara istinaden icra edilen operasyonda 24 Kasım 2017 Cuma saat 02.15 sıralarında, ’dur’ ihtarına uymaksızın kaçmaya çalışan Mardin Savur kırsal alanında faaliyet yürüten Roj kod adlı Cebrail Karçı isimli terörist, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 9 milimetre Taurus marka tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 3 adet el bombası, 88 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ve 34 adet tabanca fişeği ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince 3 terörist işbirlikçisi gözaltına alınmıştır" denildi.

Nakliyecileri şehit eden failler arasında

Açıklamada ayrıca, silah ve teçhizatıyla birlikte ölü ele geçirilen teröristin Diyarbakır-Batman karayolunda 29 Ağustos 2017 Salı günü Siirt’e Kirpi aracı nakliyesiyle görevli özel firma çalışanları Mehmet Gürses ve Mustafa Yılmaz isimli araç sürücülerinin şehit edilmesi olayının failleri arasında yer aldığı belirtildi.