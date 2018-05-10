Nasıranlı: “Tamam olayını farklı bir yere çektiler”

Geleceğimizi asla yurtdışına kaçmış hainlerin eline bırakmadan mazlumlarının umudu olan Türkiye’yi daha güçlü bir yönetim anlayışı ile geleceğe taşımalıyız” dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday adayı Avukat Cevdet Nasıranlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözleri üzerine sosyal medyada başlayan “tamam-devam” polemiğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Nasıranlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Benim milletim bana tamam derse ancak çekiliriz” demesinin ardından ülkeden kaçmış bazı hainlerin kurdukları hesaplarla, bazılarının ise 10’ar kişilik gruplarla toplanıp olayı farklı bir tarafa çektiğini belirterek, “Oysaki bu, anlayışsız ve anlamaktan yoksun insanların ancak ihanet içerisinde olabileceğini bir daha gösteriyorlar. Çünkü tamamlara baktığımızda çoğunluğu yurtdışında olduğunu görüyoruz. Ne kadar örgütçü olduklarını bir daha gösteriyorlar. Bunların bu ülke üzerinden ellerini çekmeyecekleri açıktır. Biz de bunlara karşı daime dik durmalıyız, birlik olmalıyız. Geleceğimizi asla yurtdışına kaçmış hainlerin eline bırakmadan daha çok davaya sahip çıkarak, bütün dünya mazlumlarının umudu olan, son kalesi olan Türkiye’yi daha güçlü bir yönetim anlayışı ile geleceğe taşımalıyız” diye konuştu.