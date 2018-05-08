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08 Mayıs 2018 14:09

Nasıranlı’dan ABD’nin Kudüs kararına tepki

AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday adayı Avukat Cevdet Nasıranlı, ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı Kudüs kararında ısrar etmesine tepki gösterdi.

Nasıranlı’dan ABD’nin Kudüs kararına tepki

08 Mayıs 2018 14:09


AK Parti Diyarbakır Milletvekili aday adayı Avukat Cevdet Nasıranlı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıklarına ilişkin yaptığı tartışmalı açıklamanın ardından dün ABD büyükelçiliğinin tabelalarının yollara asılmaya başlamasına tepki gösterdi. Dün Kudüs caddelerine Amerikan elçiliğine gidişi gösteren üç tabela koyulurken Nasıranlı, elçiliğin önümüzdeki hafta yapılması planlanan açılışını boykota çağırdı. Trump’ın söz konusu kararını açıklamasının ardından dünyanın dört bir yanından insanların sokaklara döküldüğünü anımsatan Nasıranlı, “İşgal altındaki Kudüs’ün ABD tarafından İsrail devletinin başkenti olarak tanınması veya ABD elçiliğinin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması kararı geçersiz ve yasadışıdır. Bu girişim, uluslararası kanunlar ile kayıt altına alınan Filistin halkının haklarını ihlal ederek, barış imkanını tamamen ortadan kaldırıyor. Bu karar, Güvenlik Konseyi kararlarına ve Kudüs’e yönelik uzun zamandır süregelmekte olan uluslararası fikir birliğine doğrudan aykırıdır. Kudüs’ün karakterini ve statüsünü değiştirmeye çalışmak, mevcut barış çabalarını ciddi şekilde zayıflatabilir” dedi.


Kudüs’ün barış kenti olduğuna dikkat çeken Nasıranlı, “ABD’nin kararı, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kudüs’le ilgili kararlarını ve yerleşik BM parametrelerini çiğneyerek barış zeminini tahrip etmekte ısrar ettiğini göstermektedir. Kudüs sıradan bir konu değildir. "Kudüs bölgedeki ve dünyadaki barış ile istikrarın anahtarıdır. ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu.




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