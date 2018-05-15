Nasıranlı’dan İsrail’e tepki

İsrail’in Filistin’de yaptığı katliam her kesim tarafından kınanmaya devam ediliyor. AK parti Diyarbakır milletvekili aday adayı Cevdet Nasıranlı, İsrail ile birlikte ona destek veren tüm ülkelerin bu katliama ortak olduğunu söyledi. Nasıranlı, “Bugün Filistin’de yaşananların katliam olduğunu, Filistin’in işgal altında olduğunu ve Türkiye dışındaki bütün İslam ülkelerinin seslerinin çıkmadığını görmekteyiz. Özellikle Filistin’e komşu olan Mısır’ın işgal altında olması bugün İsrail ve ABD’nin en büyük destekçisi olması nedeniyle bu kadar rahat hareket ediliyor. BM amaçlarına baktığımızda uluslar arası barış güvenliğini sağlamak, devletler arasındaki dostça ilişkileri geliştirme, sosyal, ekonomi, kültürel ve insancıl hareketteki problemlerin çözülmesi, insan haklarına saygının teşvik edilmesinde işbirliği sağlamak olduğu görülüyor. Bugün İsrail’in Filistinde yaşattığı katliamda bu amaçların hangisini sayabiliriz? BM bugün hala neyi bekliyor bunu anlamış değilim? İsrail’in kuruluşundan bugüne kadar baktığımızda sürekli topraklarını genişletme anlamında Filistin’i yok saymakta ve sürekli olarak katliamlar yapmaktadır. Filistin yaklaşık 100 yıldır yaşamak için mücadele ederken BM ile birlikte dünya bunu seyrediyor. Gazze’nin İsrail sınırında çadır kuran Filistinliler hukuki haklarını kullanarak bir protesto yapıyor. İsrail buna karşı gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit ediyor, 2 bin 771 Filistinliyi ise yaralıyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türkiye dışında insanlığın sesi çıkmıyor. Buna karşı tek dirayetli duran Türkiye’dir. Mısır ve Suriye’de de dirayetli bir hükümet olsaydı bu tür durumlar bu kadar kolay olmazdı. İsrail’in yaşattığı bu katliamları şiddetle kınıyorum” dedi.