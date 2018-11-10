Nesibe Aydın Okulları, 2019'da Diyarbakır'daki öğrencilerle buluşacak

Türkiye'nin birçok ilinde bulunan Nesibe Aydın Okulları, Eylül 2019'da kapılarını Diyarbakır'daki öğrencilere açacak. 80 derslikle Diyarbakır'daki öğrencileri ağırlayacak olan kurum, kentin en önemli eğitim lokomotiflerinden olacak.

Uzun çalışmalar sonucunda büyük bir titizlikle hazırlanan mimari yapısı, öğrenciler için her türlü detayın düşünüldüğü projesi ile Diyarbakır'ın en donanımlı kampüsü olmaya aday Nesibe Aydın Diyarbakır Okulları, 80 derslikle eğitim hayatına atılmaya hazırlanıyor. 75 Cadde bölgesinde, 12 bin metrekarelik bir alanda devam eden ve 2019'da tamamlanması hedeflenen dev projenin yaklaşık 8 bin metrekarelik bir yeşil alanı da olacak. İçerisinde fizik, biyoloji, matematik, robotik, müzik, görsel sanatlar, sağlık ve doktor, kimya, bilişim, jimnastik ve fen bilimleri gibi birçok laboratuvarı barındıran okul yönetimi, açılış öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıya, Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın ile Diyarbakır Okulları kurucusu eğitimci Aziz Adıgüzel ve basın mensupları katıldı.

Burada konuşma yapan Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, kampüs hakkında bilgiler verdi. 2005 yılından beri Nesibe Aydın Okulları'nın Ankara'daki faaliyetlerini il dışına da çıkararak ulusal bir marka olma yolunda ilerlemeye başladığını aktaran Aydın, okullaşma sayılarını Türkiye'nin ekonomik ve satın alma gücü anlamında en iyi 10 iline yatırım yapmak olarak değerlendirdiklerini söyledi. Planları arasında Diyarbakır'ın ilk başlarda yer almadığına değinen Aydın, kentteki ortak ve kurucuları ile tanıştıktan sonra rotayı Diyarbakır'a çevirdiklerini dile getirdi.

Diyarbakır'ın en büyük okulu olmaya aday

Nesibe Aydın Diyarbakır Okulları projesinin şu anda inşaat halinde olduğunu vurgulayan Aydın, "Diclekent Mahallesi'nde 12 bin metrekare arsa üzerine kurulu Diyarbakır'ın en büyük okul komplekslerinden biri olacak. Sportif ve sanatsal donatılarıyla, atölye ve laboratuvarlarıyla Diyarbakır'ın fiziki imkanlarıyla en üst düzey okullarından biri olarak yer alacak. Bizler fiziki şartlara önem verdiğimiz kadar öğretmenlik konusuna da çok önem veriyoruz. Kadromuzun önemli bir kısmı Ankara'dan tayin olarak Diyarbakır'a gelip yerleşecek öğretmenlerimizden oluşacak. Önemli zümre başkanlıkları, idarecilik ve müdür yardımcıları Ankara'dan gelecek olan kıdemli öğretmenlerimiz tarafından yürütülecek. Dolayısıyla burada 1'inci olarak yüzde 60'ı oluşturan genç nüfusun çok iyi eğitilmesi, genel müdürler, organize sanayiye, mühendisler ve hizmet sektörüne müdürler, koordinatörler ve iyi eğitim kurumlarına ihtiyaç var. Bu bizim faaliyet gösterdiğimiz anaokullarında, ilkokullarında, ortaokul ve lise gurupları içinde geçerli, üniversite kademesinde de geçerli. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda Diyarbakır'ın ilk ve öncelikli hedeflerinin eğitim olduğunu elde ettik. Biz Diyarbakır projemizi sosyal sorumluk projesi olarak görüyoruz. Ankara'daki okullarımız yaklaşık 35 bin lira öğrenci ücretleriyle çalışırken, Diyarbakır'da 15 bin lira ile bunu sınırlayacağız. Bursluluk imkanlarıyla 15 bin lira bedeli ödemeyecek olan velilerimize de daha üst seviyeden bursluluk imkanı mümkün oldukça sağlamaya çalışacağız. Bizler Diyarbakır'da olmaktan çok heyecanlıyız, ışık doğudan yükselir. İnşallah eğitime yapılan bu yatırımlardan sonra eğitimin de doğudan yükseldiğini bizler ispat etmek istiyoruz. Hedefimiz büyük amacımız ve maneviyatımız bu anlamda çok yüksek, 2019 Eylül ayından itibaren sahaya ineceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Aydın ve beraberindekiler, basın mensuplarına projelerin detaylarını anlattı.