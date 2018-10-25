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Ninova AVM krize kafa tuttu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM bünyesine aldığı kitap ve kırtasiye mağazasıyla büyümeye devam ediyor.


Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır'ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, D&R kitap ve kırtasiye mağazasının da tercihi oldu. Diyarbakırlılara hizmet vermek için krize kafa tutarak büyümeye ve yatırım yapmaya devam ettiğini belirten AVM Genel Müdürü Salih Erdoğan, Türkiye'nin en önemli markaların mağazalarına yer vermekten mutluluk duyduğunu aktardı. Erdoğan, “Her ne kadar ülkemizde ekonomiyle ilgili sıkıntılı günler yaşasak ta Ninova Alışveriş Merkezi ataklarına devam ediyor. Tek ümidimiz bu çalışmalarımızın başarısını kısa sürede görebilmek ve bu çalışmalar ile mutlu kazançlar, müşteriler ve kiracılarla yolumuza devam edebilmek. Sosyal anlamda markalar arasında rahatlık veren D&R kitap ve kırtasiye mağazası ile yolumuza devam etmekten mutluyuz. Diyarbakırlıları kitap, kırtasiye ve oyuncak ihtiyaçlarını karşılayacağı bu mağazaya bekliyoruz. Ninova Diyarbakırlıların AVM'sidir ve biz onlarla mutlu olacağımıza çok eminiz” dedi.

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