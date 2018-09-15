Ninova Park'ı son 9 ayda 5 milyon kişi ziyaret etti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ninova Park AVM'yi, 2018'in ilk 9 ayında 5 milyon 18 bin 146 kişi ziyaret etti.

Açıldığı günden bugüne bölge halkının en çok rağbet gösterdiği alışveriş merkezlerinin başında gelen Ninova Park, önemli bir ziyaretçi sayısına ulaştı. Ninova Park AVM, Diyarbakır nüfusunun 3 katını geride bırakarak, son 9 ayda 5 milyon 18 bin 146 kişiyi ağırladı. Günlük ortalama 18 bin kişinin ziyaret ettiği AVM, yüzde 100'lük doluluk oranı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Ninova Park AVM Genel Müdürü Salih Erdoğan, açıldıkları günden bu yana artan bir ziyaretçi oranına sahip olduklarını söyledi. 2018'in ilk 9 ayında 5 milyon ziyaretçiyi misafir ettiklerine dikkat çeken Erdoğan, “Biz bölgenin en büyük alışveriş merkezlerinden biriyiz. Mağaza portföyümüz çok geniş ve yüzde 100'lük bir doluluk oranına sahibiz. Müşterilerimiz bizim için çok değerli. Bu bakımda, bu yılın ilk 9 ayında 5 milyon 18 bin 146 kişi alışveriş merkezini ziyaret etmiş durumda. Günlük ortalama 18 bin ziyaretçi ile bölgenin çok çok gezilen AVM'lerinin başındayız. Diyarbakır ve bölge halkına hizmet vermeye devam edeceğiz, yılsonunda bu rakamın çok üstüne çıkacağımızdan eminiz” dedi.