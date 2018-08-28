Obeziteden kurtuldu bebek sahibi oldu

Dr. Hakan Çoksüer’in uyguladığı akupunktur tedavisiyle hem obeziteden kurtuldu hem de uygulanan tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi oldu.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde ikamet eden Rahime ve Mehmet Kaya çifti 13 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde tüp bebek yöntemiyle tedavi gördü. Rahime Kaya’nın aşırı kiloları ve yumurta rezervindeki zayıflık nedeniyle uygulanan tedaviler başarısızlıkla sonuçlanınca çiftin çocuk sahibi olma hayalleri tükendi. Tavsiye üzerine Diyarbakır’da kliniği bulunan Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’e gelen Rahime Kaya, akupunktur tedavisiyle kilolarından kurtulduktan sonra eşine ve kendisine uygulanan ön tedavilerin ardından tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi oldu. Çift, şuan 2 yaşında olan ve Muhammed Yasin adını koydukları çocuklarıyla 13 yıl sonra bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Hastanın umudu tükenmişti”

Hastanın kendilerine geldiğinde çocuk sahibi olma konusunda umutlarının tükenmiş olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Çoksüer, “Buradaki en önemli noktalardan birisi hastayı hemen tüp bebek tedavisine almadık. Hem kendisinin hem de eşinin detaylı olarak tahlillerine baktık. Problemin kaynağını bulmaya çalıştık. Baktığımızda yumurta rezervinin zayıf olduğunu gördük. Bir de sperm faktörünün olumsuz olduğunu gördük. Hastamızın kilosu da vardı. Kilo vermeye yönelik de hastaya bir danışmanlık hizmeti verdik. Akupunkturdan yararlanarak obezitesini en aza indirmeye çalıştık. Biliyoruz ki kilo vermek de tüp bebek başarısını ciddi anlamda etkiliyor. Tüp bebek tedavisinden önce bir ön tedavi uyguladık. Hem sperm detoks tedavisi hem yumurta detoks tedavisi hem de akupunktur tedavisi verdik. Ön tedavilerden sonra da yumurtalarda ciddi anlamda iyileşme olduğunu gördük. Sonra tüp bebek uygulamamızı yaptık. Bu tedavide yumurta detoks tedavisi, embriyo aşısı, gebelik aşısı ve serum tedavisi uyguladık. Transfer zamanında da akupunktur tedavisi uyguladık. Bu tedavi yöntemi rahmi güçlendirmek ve rahim zarını kalınlaştırmak için yaptığımız bir tedavi. Hastamız transferi yaptıktan 12 gün sonra test zamanı geldiğinde testin pozitif olduğunu gördü ve sevinç çığlıkları attı. Bizim için çok anlamlı bir andı. Hastamız mutlu bir aile yuvası oluştuğunu dile getiriyor. Bu da mesleğimizin ne kadar mutluluk verici bir meslek olduğunu gösteriyor” dedi.

“2 senedir çok mutluyum”

Çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Rahime Kaya da, “15 yıllık evliyim ve 13 yıldır çocuk istiyorduk. Ankara’ya, İstanbul’a gittik bir çözüm bulamadık. Çok şükür çocuk sahibi olduk. Allah’a şükür 2 senedir çok mutluyum” diye konuştu.