Ofis meydan düzenleme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi önünde yer alan meydan alanını düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ofis Meydanı Düzenleme Yapım İşi kapsamında ilk etapta alanda bulunan kent mobilyaları ve betonarme yapıdan saksılar tahliye edildi. Alanın tamamen boşaltılmasıyla zeminde tesviye betonu çalışmaları başlatıldı. Zemin tesviye çalışmalarının ardından 3 bin 360 metrekarelik alanda zemin su yalıtım imalatı yapılacak ve yalıtım üzerine hasırlı beton uygulanacak. Toplam 3 bin 360 metrekare zeminin değerlendirileceği meydan düzenleme çalışmalarında 680 metrekareye renkli asfalt, bin 165 metrekareye iroko deck kaplama ve bin 515 metrekarelik alanda traverten döşeme kaplaması serilecek.

Zemin çalışmalarının tamamlanmasından sonra Ofis Meydanı'na 3 dönence, 2 asma germe gölgelendirme alana yerleştirilecek. Meydan üzerine kent mobilyaları (oturma grupları), 3 kitap okuma bankı, 3 adet 3'lü oturma bankı ve 9 adet ahşap pergole yerleştirilecek. Yeşillendirme çalışmaları kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi alana yüzlerce ağaç ve binlerce mevsimlik çiçek dikecek. Saksı içinde ağaçlandırmada meydana 61 leylandi, 217 altuni top mazı ve 32 süs kirazı dikecek. 210 yayılıcı dağ muşmulası, 50 gold taflan, 245 adet mini sarmaşık türünde çalı, 150 farklı türlerde gül ve 520 kartopu dikilecek. Ağaç ve çalı dışında mevsimlik olarak meydana binlerce türde farklı çiçek dikilecek.