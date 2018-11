Oğlunun katili bulunana kadar kurşun izi bulunan penceresini değiştirmeyecek

Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Ekti'nin annesi, bir yıldır oğlunun katilinin bulunmasını bekliyor. Acılı anne, oğlunun ölümü sırasında pencerelerine isabet eden kurşun izine bakarak acısını taze tutmaya çalışıyor.

İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte gezen Ali Ekti, bir parkta başka bir grupla önce sözlü tartışmaya girdi. Daha sonra çıkan kavgada Ekti'nin arkadaşlarından biri yanında taşıdığı silahı çekerek grubun üzerine ateş açtı. Bu olayda M.O. ayağından yaralandı. M.O.'nun ailesi, çocuklarının Ali Ekti ve yanındaki arkadaşı tarafından vurulduğunu belirterek aynı durumu Ekti ve arkadaşına yaşatacağını belirtti. Olaydan 3 ay sonra Ali Ekti, askere gitmesine bir hafta kala evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri, olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatırken, Ekti'nin katili olduğu öne sürülen M.O.'nun bulunması için çalışmalarına hız verdi. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine ve hakkında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmasına rağmen M.O. bulunamadı. Ekti'nin annesi, oğlunun katilinin bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kurşun izine her baktığında çocuğunu hatırlıyor

Ali Ekti'nin acılı annesi Fatma Avşar, olayda camlarına isabet eden kurşun izine her baktığında oğlunu hatırladığını söyledi. Evladının katillerinin bir an evvel bulunmasını isteyen Fatma Avşar, “Geçtiğimiz yıl bayrama bir hafta kala, Anzele Parkı'nda bir kavga olmuş. Oğlumun katili orada bir başkasına küfürler savurmuş, karşı tarafta bunu silahla ayağından yaralamış. Benim oğlumun üstünde ne bıçak ne de silah vardı. Boşu boşuna benim oğlumun kinini tuttular. Kavganın ardından ben ve akrabalarım ailenin yanına gittik barış sağlamak için ateşe su dökelim, ateşi söndürelim iki kardeş de kavga edebiliyor dedim. Karşı tarafın annesi bana benim oğlum senin oğlunun ve diğer kişinin de ayağına sıkacak dedi. Ben de yapmayın barışı sağlayalım ateşe odun atamayalım dedim. Benim oğlum yetimdir, babası yok, çok yalvardım, kendisi de bana bu işi kanla temizleriz dedi. Kör kurşun adres sormaz. Aradan 3 ay geçti, oğlumu İzmir'e amcasının yanına gönderdim bu arada barışmak için de gidip gelmeye devam ettim. Onlardan hiçbir şey istemedim sadece barışmak istedim. Onlar da barışmak istemediler, kalkıp kalleşçe oğlumu arkadan vurup öldürdüler” dedi.

“Her gün oğlumun fotoğraflarına bakıp kahroluyorum”

Oğlunun katillerinin bir an evvel bulunmasını isteyen acılı anne, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben bir an evvel bu katilin bulunmasını istiyorum. Bir yıldır elini konulu sallaya sallaya geziyor, bulunmadı, sahte kimlikle ortalıkta dolaşıyor. Ben bunu kabul etmiyorum, anneyim ben gece uyuyamıyorum, her günüm bin ölüme bedeldir. Her gün oğlumun fotoğraflarına bakıp kahroluyorum. Karşı tarafta biraz vicdan olsun, benim oğlumun katilini teslim etsinler. Yalvarıyorum, ben öldüm artık bittim, oğlumun katilinin bir an evvel bulunmasını istiyorum. Bir yıldır gözümün yaşı durmadı. Ne gecem gece ne de gündüzüm gündüzdür. Her günüm bin ölüme bedel. Benim Allah'tan başka kimsem yok. Bir yıldır perişan durumdayım, ben bir anneyim bana yardım edin. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum bana yardım edin. Oğlumun asker olmasına bir hafta kalmıştı.”