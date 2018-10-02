Öğrenci servisleri denetleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, öğrencilerin eğitim yılı boyunca ulaşımda güvenli ve sağlıklı bir hizmet almaları amacıyla kentte faaliyet yürüten S plakalı öğrenci ve personel servislerine yönelik denetimlerini artırdı. Denetimlerde öğrenci servislerinde S plaka, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen tarife dışında ücret talep etmeleri, okul taşıt levhası, dur işareti, çalışma karnesi, güzergah izin belgesi, yangın tüpü, emniyet kemeri, kapasitenin üstünde koltuk olup olmadığı kontrol edilirken, Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, denetimlerin dışında vatandaşlardan gelen şikayet ve ihbarları da dikkate alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, Yenişehir ilçesinde bulunan 5 Nisan İlkokulu ve Yenişehir İlkokulu önünde S plakalı öğrenci servis araçlarını denetledi. Denetimlerde eksiklikleri bulunan araçlar hakkında tutanak tutuldu. Eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar devam edecek olan denetimlerde belediye yönetmeliğine aykırı şekilde hareket eden araçlar ilk etapta uyarılıyor. Ekipler, eksikliklerin giderilmemesi durumunda araçlar hakkında cezai işlem uyguluyor.