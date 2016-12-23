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23 Aralık 2016 13:39

Öğrenci velisinden eğitime destek

Öğrenci velisinden eğitime destek

23 Aralık 2016 13:39

Diyarbakır’ın Bitlis ilçesinde bir öğrenci velisi, eğitime katkı sunmak amacıyla Atatürk İlkokulu’na bir adet fotokopi makinesi hediye etti.
Öğrenci velisi Musa Çelebi, eğitime destek verilmesinin daha sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek için büyük önem taşıdığını belirterek, “Eğitimin olmayan insanın modern dünyada bir değeri yok. Bizden sonra ki nesillerin, şimdikinden daha iyi eğitim alıp, daha iyi donatılmaları gerekiyor. Eğitime el atmak bir toplumun geleceğini şekillendirmektir” dedi.
Çelebi, imkanı olan herkesi eğitime destek olmaya çağırdı.



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