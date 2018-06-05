Öğrenciler Güneş Evi’ni gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya ÇevreGünü nedeniyle Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 46 çocuğa yönelik etkinlikler düzenledi. Büyükşehir Belediyesi servis araçlarıyla okuldan alınıp Sümerpark’ta bulunan Güneş Evi’ne götürülen öğrenciler öğretmenleri eşliğinde etkinliklere katıldı.

Öğrencilere Güneş Evi anlatıldı

Güneş Evi’ne gelen öğrenciler, yetkililer tarafından karşılandı. Öğrencilere Güneş Evi’nde gezdiren yetkililer, güneşten nasıl enerji alındığını, evin çalışma sistemi, evdeki her şeyin güneş enerjisi ile çalışması ve yenilenebilir enerjinin faydaları konularında bilgiler verdi. Güneş Evi gezisinin ardından öğrencileri servis araçlarıyla Kent Ormanı’na götüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önceden hazırlanan çukurlara fidanları diken öğrenciler, fidanlara can suyu verdiler. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkinliklerin ardından öğrencilere ajanda ve kitap ayraçları hediye etti.

Atık pil birincisi okula hediye verildi

Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri nedeniyle okullarda atık pil toplama kampanyasında en çok atık pili toplayan Ozan Neşet Ertaş Lisesi’ni ziyaret etti. Okul idaresi ile görüşen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, okul adına idareyi tebrik ederek birincilik ödülü olan masa tenisini hediye etti.