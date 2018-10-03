Öğrenciler hayvan hakları konusunda bilgilendirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle ilkokul öğrencilerinde hayvan hakları konusunda bilinç oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ile Hayvan Hakları Federasyonu üyeleri ve hayvan severlerin destek verdiği etkinlikte öğrencilere hayvan hakları ile ilgili bilgi verildi, okullara ve esnaflara kedi maması ve kabı dağıtıldı. Etkinliğe Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Erdal Seven, Hayvan Hakları Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ile üyeleri ve birçok hayvan sever katıldı.

Sur İlçesinde İskenderpaşa İlkokulu ve İsmetpaşa İlkokulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi, Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü yetkilileri ile Hayvan Hakları Federasyonu üyeleri ve hayvan severler öğrencilerle görüşüp hayvan hakları ile ilgili bilgi verdiler. Öğrencilere, hayvan haklarının yazılı olduğu broşürler, şapka, kalem ve defter dağıtan yetkililer, okulların bahçelerinde yaşayan kediler için okul idarecilerine mama ve kap verdiler.

Ardından esnafları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve hayvan severler, esnaflara sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi ile ilgili bilgi verdi. Yetkililer, esnaflara kedi maması ve kabı dağıtarak, esnafların sokak hayvanlarını korumalarını ve beslemelerini istedi.