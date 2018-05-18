Öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor

At ile terapi merkezinde eğitim gören çocuklar hem eğleniyor hem de sevgi, dostluk ve barış gibi kavramları öğreniyor.

Diyarbakır Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan öğrencilere destek olmak amacıyla yeni bir proje başlattı. İlçede okuyan öğrenciler 20’şer kişilik gruplar halinde haftanın belirli günlerinde At ile terapi merkezinde eğitim görüyor. Büyük çoğunluğu özel öğrenme güçlüğü çeken öğrenci grubundan oluşan çocuklar, özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanan terapatik seanslara hem öğreniyor hem de eğleniyorlar.

Projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, hedef grubun özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklardan oluştuğunu vurguladı. Bu öğrencilerin eğitimine katkı sunmak, sosyalleşmesini sağlamak ve küçük dokunuşlarla hayatlarına yön vermek adına projeyi hayata geçirdiklerini belirten İde, sunmuş olduğu katkı ve misafirperverlikten dolayı hipodrom yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

“4 aydır yürütülüyor”

Proje koordinatörü Yakup Toprak ise, SODES projesi kapsamında yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti. Toprak, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje yapma, proje üretme konusunda biz öğretmenlere çok büyük destek veriyor. Bende bu projeyi bu destekle 4 aydır uyguluyorum. Bu projemizde temel amaç ilçemizdeki tüm özel öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerinin eğitimine destek olmaktır. Böylece hedef, her hafta bir okuldaki özel öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin tümü olmak üzere toplamda okuldaki 20 öğrenciyi ilçemizin sınırında bulunan Diyarbakır Hipodromu’ndaki ‘Atla Terapi Merkezi’ne getirip burada eğitim almalarına sağlamakla beraber onlara atın Türk tarihindeki önemini fark ettirecek bir ders yapmak, sonrasında ata binmek, atın dünyası ile yakından tanışmak ve son olarak hipodromu tanıtmaktır” diye konuştu.

Projeye katılan öğrencilerde İbrahim Kılınç, çok mutlu olduğunu ve burada eğlendiğini, atları çok sevdiğini ve ata binmenin kendisinde rahatlama hissi uyandırdığını dile getirdi.