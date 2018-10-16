Öğrenciler için ücretsiz Çamaşır Evi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla'nın da katıldığı Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, bünyesinde kentte öğrenim gören öğrencilerin ücretsiz yararlanacağı Çamaşır Evi'nin açılışı gerçekleşti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kentte eğitim gören üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet verecek olan Çamaşır Evi'nin açılışını Selahattin Bin Halid Kız Öğrenci Yurdu yetkilileri ve kadın kurumları temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdi. Atilla ve çamaşır evini ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Çamaşır Evi'nin çalışma işleyişi hakkında da bilgi alan Atilla ile Eryılmaz, çalışanlara başarılar diledi. Yenişehir İlçesi Selahattin Eyyubi Yeraltı Çarşısı'nda açılan ve üç personelin görev yapacağı Çamaşır Evi sabah saat 08.00 ile akşam 17.00 arasında hizmet verecek. Öğrenciler, aktif öğrenci kimlik kartlarını Çamaşır Evi görevlilerine ibraz ederek kıyafetlerini yıkama için bırakabilecekler.7 çamaşır ve 2 ütü makinesinin bulunduğu Çamaşır Evi'nde, öğrencilerin elbiseleri ayrı ayrı yıkanacak. Yıkaması ve ütülemesi tamamlanan elbiseler, öğrenciler tarafından alınana kadar kurulan elbise dolaplarında bekletilecek.