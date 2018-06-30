Öğrenciler sınavda, aileleri de dışarıda ter döktü

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de dışarıda dua okuyup heyecanla sınavın sona ermesini bekledi.

İki gün sürecek olan YKS’nin ilk oturumu bugün saat 10.15’te başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okula gitmeye çalışan öğrenciler, geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. Sabah saatlerinde yoğun trafik nedeniyle geç kalma telaşı yaşayan bazı öğrenciler, sınav merkezlerine yürüyerek gitmeyi tercih etti.

Okul önlerine kadar aileleriyle gelen öğrenciler, saat 10.00’dan önce sınıflara girerken, veliler de okul önlerinde bulunan park ve gölgelik alanda sınavın bitmesini bekledi. Bazı veliler Yasin okuyup dua ederken, bazı veliler de diğer öğrenci velileri ile sohbet edip heyecanını dindirmeye çalıştı.

Velilerden Ayşe Kurt, sabahın erken saatlerinde okula geldiğini ve çocuğuna destek olmak için burada kaldığını söyledi. Dua okuyarak destek olmaya çalıştığını kaydeden Kurt, çocuğunun her zaman yanında olacağını ifade etti.

Güneş Sandıkçı isimli veli ise, "Kızımı bekliyorum, ilk kez sınava girecek ve cumhurbaşkanı olmak istiyor. Ben de kızım da heyecanlı değiliz, her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

İkinci oturum yarın yapılacak

YKS kapsamında üniversite adayları bugün Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi. Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavı ise yarın 10.15’te başlayacak. Bu oturumda adaylara Türk dili ve edebiyatı, sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri olmak üzere toplam dört alt testten oluşan bir kitapçık verilecek. Sınav, her testten 40’ar soru olmak üzere toplam 160 sorudan oluşacak. Sınav, 180 dakika sürecek. Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı ise yarın saat 15.45’te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.