Öğrenciler tasarladı, robotlar yarıştı

Uluslararası IEEE Robot yarışmasında öğrencilerin tasarladığı robotlar farklı kategorilerde kıyasıya yarıştı.

Diyarbakır DÜ 1. Uluslararası IEEE Robot Yarışması düzenlendi. Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirilen yarışmaya farklı okullardan onlarca öğrenci ve öğretmen katıldı. Öğrencilerin tasarladığı robotlar çizgi takip, sumo, labirent kategorilerinde birbirleriyle yarıştı. Kermes bölümünde ise ilkokul öğrencilerinin Legolarla tasarladığı farklı robotlar jüriye tanıtıldı. Kermesten elde edilecek gelirlerin yarışmaya katılma cesareti gösteren Bağlar Hürriyet İlkokuluna bağışlanacağı belirtildi.

“Sizler her biriniz bizim için birincisiniz”

Yarışma öncesi açıklamalarda bulunan Öğretim Görevlisi Sadi Serdar Günel, gelecek yıl yarışmayı daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştireceklerini belirtti. Günel, “Bu şehir çok önemli bir şehir. Bu şehir ilk robotun yapıldığı El Cezeri’nin şehri. Bizler inanıyoruz ki sizler onun yerini dolduracak yeni bilim adamları olacaksınız. Bu yarışmayı düzenlememizdeki en büyük hedef de sizleri yarışma adı altında robot teknolojisiyle tanışıp en iyi şekilde geliştirmeniz. Önümüzdeki yıl asıl hedefimiz daha büyük bir organizasyon yapacağız. Şuanda bu yarışmaya katılan sizler her biriniz bizim için birincisiniz zaten. Bir de aranızda Bağlar Hürriyet İlkokulu var. Dördüncü sınıf talebeleri bu yarışmaya katılma cesareti gösterdiler. Bizim öğrencilerimiz de karar aldı çünkü onların robotları yoktu. Biz de bir kermes düzenleyip bu kermesten elde ettiğimiz geliri Hürriyet Okuluna hediye edeceğiz. Hepinizi yarışmaya katıldığınız için tebrik ediyorum” dedi.

Mühendislik fakültesini ve yapılan çalışmaları öğrencilerle buluşturmak, onlara tanıtmak için Robot Yarışması düzenlendiklerini kaydeden Mühendislik Fakültesi Dekanı Abdullah Toprak, şunları söyledi: “Bu robot yarışması birincisi olduğu için belki katılım istediğimiz seviyede değil ama bundan sonraki süreçlerde ve yıllarda bunu geleneksel hale getirip devam edeceğiz. Bazen haberlerde görüyorsunuz robot yarışmalarını ama hep onlar bize uzakmış gibi geliyor. Aslında onu yapan bizim gibi öğrenciler, hocalar ve arkadaşlarımızdır. Bu çerçevede bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum.” Yarışma sonunda birinci olan yarışmacılara çeşitli ödüller verildi.